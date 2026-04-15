Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este miércoles, 15 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,53 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,67 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,84 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.54% en el precio de la gasolina y del 1.31% en el del gasóleo. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 15 de abril de 2026 es el siguiente: Durante este miércoles, 15 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 98, lo que la hace más eficiente y menos propensa a la detonación en motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del vehículo. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):