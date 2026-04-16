ElEuro y rublo ruso cotiza a 88.9671 RUB este jueves, 16 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,8% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.51%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -3.45%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos que podrían influir en el valor del rublo en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este comportamiento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.82%, es menor que la volatilidad anual del 14.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 88,9 RUB, según los últimos datos registrados.