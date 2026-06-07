Este domingo, 7 de junio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,7 euros y el diésel ronda los 1,61 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.76% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.58%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 7 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.694 euros

Granada: 1.605 euros hasta los 1.669 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 7 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde los 1.345 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.529 euros hasta los 1.599 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.545 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.42 euros hasta los 1.639 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) es el combustible estándar para la mayoría de coches de gasolina; ofrece buen rendimiento diario, reduce el picado del motor, ayuda a mantenerlo en buen estado y suele ser más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo con 98 octanos (RON), que ofrece mayor resistencia a la detonación y mejor rendimiento en motores de alta compresión, además de ayudar a mantenerlos más limpios.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.795 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.679 euros hasta los 1.755 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):