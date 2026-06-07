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Este domingo, 7 de junio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,7 euros y el diésel ronda los 1,61 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.76% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.58%.
El precio del diésel hoy en España
Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 7 de junio de 2026:
- Madrid: 1.419 euros hasta los 1.799 euros
- Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.719 euros
- Valencia: 1.387 euros hasta los 1.694 euros
- Granada: 1.605 euros hasta los 1.669 euros
- Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.
El precio de la gasolina 95 hoy domingo 7 de junio en España
Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este domingo:
- Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros
- Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.669 euros
- Valencia: desde los 1.345 euros hasta los 1.619 euros
- Granada: desde los 1.529 euros hasta los 1.599 euros
- Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros
- Zaragoza: desde los 1.545 euros hasta los 1.643 euros.
- Málaga: desde los 1.42 euros hasta los 1.639 euros.
¿Qué es el combustible 95 en España?
En España, la gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) es el combustible estándar para la mayoría de coches de gasolina; ofrece buen rendimiento diario, reduce el picado del motor, ayuda a mantenerlo en buen estado y suele ser más económica que la 98.
¿Cuál es la gasolina 98?
La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo con 98 octanos (RON), que ofrece mayor resistencia a la detonación y mejor rendimiento en motores de alta compresión, además de ayudar a mantenerlos más limpios.
Precio de la gasolina 98 en España
- Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.909 euros
- Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.795 euros
- Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.769 euros
- Granada: desde 1.679 euros hasta los 1.755 euros euros
¿Cómo ahorrar combustible en el coche?
Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):
- Tener poco peso en el auto para llevar poca carga hará que el coche ande más liviano.
- Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo e ir incrementado la velocidad de a poco.
- Conservar los filtros limpios del coche para evitar que genere un esfuerzo extra.
- Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire indicada.