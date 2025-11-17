La demanda de energía en España del lunes registró hasta los 10.050.128 MWh con respecto a los 11.355.840 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 34.53 euros a 79.18 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 17 de noviembre?

Para el lunes, 17 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de la electricidad se localizarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, con un precio de 137,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 7:00 a 8:00 137.3 euros De 8:00 a 9:00 123.95 euros De 18:00 a 19:00 115.22 euros De 19:00 a 20:00 109.08 euros De 20:00 a 21:00 100.49 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 17 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 37,76 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 37.76 euros De 14:00 a 15:00 38.87 euros De 12:00 a 13:00 46.42 euros De 15:00 a 16:00 50.27 euros De 11:00 a 12:00 55.96 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 77.53 De 1:00 a 2:00 70.05 De 2:00 a 3:00 66.24 De 3:00 a 4:00 65.36 De 4:00 a 5:00 65.91 De 5:00 a 6:00 74.34 De 6:00 a 7:00 98.65 De 7:00 a 8:00 137.3 De 8:00 a 9:00 123.95 De 9:00 a 10:00 75.28 De 10:00 a 11:00 63.69 De 11:00 a 12:00 55.96 De 12:00 a 13:00 46.42 De 13:00 a 14:00 37.76 De 14:00 a 15:00 38.87 De 15:00 a 16:00 50.27 De 16:00 a 17:00 75.52 De 17:00 a 18:00 98.82 De 18:00 a 19:00 115.22 De 19:00 a 20:00 109.08 De 20:00 a 21:00 100.49 De 21:00 a 22:00 89.09 De 22:00 a 23:00 86.57 De 23:00 a 24:00 77.87

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 5,57%, lo que supone 402,5 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 62,95% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: