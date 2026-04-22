La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 11.786.389 MWh con respecto a los 11.712.299 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 49.06 euros a 49.06 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 93,27 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,81 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 60,46% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: