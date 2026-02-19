La Declaración de la Renta vuelve a situarse en el centro del calendario fiscal. Cada campaña del IRPF obliga a millones de contribuyentes a revisar ingresos, gastos y deducciones para ajustar correctamente su situación ante la Agencia Tributaria. En ese proceso, conocer qué gastos pueden reducir la cuota final resulta determinante. De cara a la Renta 2026, correspondiente al ejercicio 2025, Hacienda ha recordado que ciertos propietarios pueden aplicar una deducción que supera los 1000 euros, siempre que mantengan el derecho al régimen transitorio de deducción por vivienda habitual. En ese marco, el seguro del hogar vinculado a la hipoteca puede formar parte de la base deducible si se cumplen los requisitos legales. La clave está en la fecha de adquisición de la vivienda. Según la normativa del IRPF, la deducción por inversión en vivienda habitual fue eliminada para compras realizadas a partir del 1 de enero de 2013, pero se mantiene en régimen transitorio para quienes adquirieron su vivienda antes de esa fecha y ya venían aplicándola. Estos contribuyentes pueden deducir el 15 por ciento de las cantidades satisfechas durante el año por la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual, con una base máxima anual de 9040 euros. Esto permite alcanzar una deducción máxima de 1356 euros en la cuota del impuesto. Dentro de esas cantidades pueden incluirse no solo el capital amortizado y los intereses del préstamo hipotecario, sino también determinados gastos vinculados a la financiación, entre ellos el seguro del hogar obligatorio asociado a la hipoteca, siempre que forme parte de las condiciones del préstamo. No cualquier póliza permite aplicar el beneficio fiscal. Para que el seguro del hogar sea deducible dentro de la inversión en vivienda habitual, debe estar vinculado directamente al préstamo hipotecario y cubrir riesgos esenciales sobre la vivienda. La propia Agencia Tributaria explica en su manual práctico del IRPF que forman parte de la base de deducción los gastos derivados de la financiación de la vivienda habitual, incluidos aquellos exigidos por la entidad bancaria para la concesión del préstamo. Esto implica que, si el banco exigió contratar un seguro de daños como condición para conceder la hipoteca, la prima anual puede integrarse en la base de los 9040 euros máximos deducibles. En cambio, seguros adicionales o coberturas opcionales no vinculadas al préstamo no se consideran parte de esa base. Por tanto, el contribuyente debe revisar la escritura del préstamo hipotecario y la documentación contractual del seguro para comprobar si la póliza está vinculada a la financiación. Sin esa relación directa, Hacienda podría rechazar la deducción. La deducción por vivienda habitual solo se aplica a la residencia permanente del contribuyente. Si la vivienda dejó de ser habitual o se destina al alquiler, el tratamiento fiscal cambia. En el caso de viviendas arrendadas, el seguro del hogar puede deducirse como gasto necesario para obtener rendimientos del capital inmobiliario, lo que reduce el rendimiento neto sujeto a tributación. La Agencia Tributaria recoge esta posibilidad en su apartado sobre rendimientos del capital inmobiliario. No se trata de una deducción en cuota como la de vivienda habitual, sino de una reducción en la base imponible derivada de los ingresos por alquiler. Es un tratamiento distinto que conviene no confundir con el régimen transitorio anterior a 2013. Antes de presentar la Declaración de la Renta 2026, es recomendable comprobar si se sigue aplicando la deducción por vivienda habitual y si el seguro del hogar cumple los requisitos exigidos. La Agencia Tributaria permite modificar el borrador a través de Renta Web, incorporando manualmente las cantidades correspondientes a la inversión en vivienda habitual cuando no aparezcan correctamente reflejadas. También es importante conservar los justificantes de pago de la prima del seguro y la documentación que acredite su vinculación con el préstamo hipotecario. En caso de comprobación, Hacienda puede requerir esa información para validar la deducción aplicada. Quienes compraron su vivienda antes de 2013 y mantienen hipoteca pueden reducir su factura fiscal en más de 1000 euros si integran correctamente el seguro del hogar dentro de la base de deducción por inversión en vivienda habitual. Revisar este punto puede marcar la diferencia entre pagar más o menos en la próxima campaña del IRPF.