Ayudar económicamente a los hijos es una práctica habitual en muchas familias españolas. Transferencias para pagar el alquiler, aportar dinero para la entrada de una vivienda o colaborar con gastos cotidianos se han convertido en apoyos frecuentes en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y el coste de vida. Sin embargo, estas ayudas económicas no siempre son neutras desde el punto de vista fiscal. La Agencia Tributaria puede interpretar determinadas transferencias entre familiares como donaciones si no se justifican correctamente, lo que puede derivar en obligaciones tributarias, regularizaciones y sanciones inesperadas. En un vídeo en su cuenta de TikTok, el abogado y economista David Jiménez, especializado en herencias y fiscalidad, ha alertado en un vídeo difundido en redes sociales sobre un problema que muchas familias desconocen. Según explica, realizar transferencias de dinero entre padres e hijos sin un soporte documental puede generar complicaciones con Hacienda. En su intervención advierte que muchas personas actúan de buena fe cuando ayudan económicamente a sus hijos, pero ignoran cómo interpreta la administración estos movimientos de dinero. “Hacer transferencias libremente sin un soporte detrás puede meter en problemas a tus hijos”, señala el especialista. El problema aparece cuando Hacienda detecta ingresos elevados o transferencias recurrentes en la cuenta bancaria de un hijo sin un origen claramente justificado. En estos casos puede aplicarse la denominada presunción de donación, una figura por la que la administración entiende que el dinero recibido constituye una donación encubierta. Cuando esto ocurre, el receptor debe tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si la operación no fue declarada en su momento, la Agencia Tributaria puede exigir el pago del impuesto junto con recargos, intereses e incluso sanciones administrativas. La clave para evitar problemas fiscales está en cómo se formaliza la ayuda económica. Si un padre transfiere dinero a su hijo sin documentación que explique el origen de los fondos, la administración puede exigir que se trate como una donación. En ese caso, el beneficiario debe tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya carga fiscal depende de la normativa de cada comunidad autónoma. En algunas regiones existen bonificaciones importantes, pero en otras el coste fiscal puede ser considerable si la donación no se declaró correctamente. Una alternativa habitual es formalizar la ayuda como un préstamo entre familiares. Este tipo de operaciones pueden realizarse incluso sin intereses, pero deben documentarse por escrito y notificarse a la administración para evitar que Hacienda las interprete como una donación encubierta. Según la Agencia Tributaria, los préstamos entre particulares están sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), aunque generalmente están exentos de pago. Aun así, es obligatorio presentar el modelo correspondiente ante la comunidad autónoma para dejar constancia de la operación. Las ayudas familiares destinadas al pago del alquiler son uno de los casos que más conflictos generan con la administración. Transferencias mensuales o trimestrales pueden interpretarse como ingresos recurrentes del hijo, lo que podría modificar su situación fiscal o desencadenar una revisión por parte de Hacienda. El riesgo aumenta cuando el dinero se utiliza para financiar la compra de una vivienda, ya que las cantidades suelen ser más elevadas. En estos casos, la administración presta especial atención al origen de los fondos cuando detecta ingresos importantes en cuentas bancarias. Los expertos en fiscalidad recuerdan que cualquier movimiento de dinero relevante entre familiares debe estar correctamente documentado. La ausencia de justificantes o contratos puede provocar que la operación sea considerada una donación no declarada. Jiménez insiste en una idea central: el problema no es ayudar económicamente a los hijos, sino cómo se formaliza esa ayuda. “Cuidado con hacer transferencias sin pensar cómo se hacen las cosas, porque luego llega Hacienda y puede haber conflictos”, advierte. En un contexto en el que muchos jóvenes dependen del apoyo familiar para acceder a una vivienda, la fiscalidad se ha convertido en un elemento clave. Un gesto cotidiano puede transformarse en un problema legal si no se toman precauciones básicas. Por ello, los especialistas recomiendan informarse previamente y dejar constancia escrita de cualquier transferencia de dinero entre familiares.