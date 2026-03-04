El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales herramientas del sistema de protección social en España. Esta prestación estatal busca garantizar unos ingresos mínimos a los hogares con menos recursos y reducir situaciones de pobreza o exclusión económica. En ese contexto, el Gobierno ha confirmado que las personas que viven con sus padres también pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital, siempre que cumplan determinadas condiciones. La medida abre la puerta a jóvenes y adultos que todavía no se han independizado, aunque existe un requisito obligatorio relacionado con el nivel de ingresos que deben respetar. El Ejecutivo ha establecido que quienes residan con sus padres pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital si sus ingresos individuales no superan los 733 euros mensuales. Este umbral sirve para determinar si la persona se encuentra en una situación económica que justifique el acceso a la ayuda pública. La normativa permite que quienes conviven con sus progenitores soliciten la prestación siempre que cumplan los criterios fijados por la Seguridad Social y acrediten un nivel de ingresos bajo. Esta posibilidad responde a la realidad de muchas personas que, pese a vivir en el hogar familiar, no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. La normativa del Ingreso Mínimo Vital permite analizar cada caso de forma individual. Por ello, una persona que vive con sus padres puede ser considerada beneficiaria si sus ingresos son bajos y si cumple con el resto de requisitos establecidos por el sistema de protección social. El requisito principal está relacionado con los ingresos. Para acceder al Ingreso Mínimo Vital, la persona que vive con sus padres debe demostrar que su nivel de ingresos está por debajo del umbral fijado por la Administración. En el caso señalado por el Gobierno, el límite se sitúa en 733 euros al mes. Además de este requisito económico, el solicitante debe cumplir otras condiciones habituales del Ingreso Mínimo Vital, como acreditar residencia legal en España y encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica según los criterios que aplica la Seguridad Social. El portal oficial de la Seguridad Social explica que el IMV funciona como una renta garantizada que complementa los ingresos de los hogares cuando estos no alcanzan una cantidad mínima establecida por el Estado. Esta cuantía varía según el número de personas que integran la unidad de convivencia. Las personas que viven con sus padres y cumplen los requisitos pueden presentar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o mediante atención presencial con cita previa. El trámite exige aportar documentación que permita acreditar la situación económica del solicitante. Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran el certificado de empadronamiento, la información sobre ingresos y patrimonio y los datos sobre la composición del hogar. Estos elementos permiten a la Administración comprobar si el solicitante cumple con los criterios de vulnerabilidad económica que exige la normativa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerda que el Ingreso Mínimo Vital se revisa periódicamente para verificar que el beneficiario sigue cumpliendo los requisitos establecidos. Si cambian los ingresos o la situación económica del solicitante, la cuantía de la prestación puede ajustarse o suspenderse. En la práctica, esta posibilidad refleja una realidad cada vez más común en España: muchas personas que viven con sus padres mantienen ingresos bajos o inestables. El diseño del Ingreso Mínimo Vital busca cubrir precisamente esas situaciones en las que el apoyo familiar no sustituye la necesidad de una ayuda pública para garantizar un nivel mínimo de ingresos.