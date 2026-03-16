El número que circula en cualquier conversación sobre emigración laboral a Europa es el salario nominal. Berlín paga el doble que Murcia. Oslo, el triple que Extremadura. El dato es real. La conclusión, no necesariamente. Cuando se incorporan tres variables que rara vez aparecen en ese titular, el cálculo cambia: el coste de vida del país de destino, la inflación acumulada desde 2020, y la presión fiscal sobre el salario. En algunos casos, la ventaja se reduce a la mitad. En otros, desaparece. Este análisis toma los salarios netos por comunidad autónoma según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE de 2023, los compara con los salarios netos de once ciudades europeas según Numbeo, y aplica el índice de nivel de precios de Eurostat para calcular el diferencial real. El resultado es distinto dependiendo de dónde se parte: no es lo mismo analizar la ecuación desde el País Vasco que desde Extremadura. Solo dos ciudades del análisis muestran un diferencial de poder adquisitivo real que justifica el salto para la mayoría de perfiles: Oslo y Zúrich. En el resto de Europa occidental, la diferencia con España, una vez ajustados todos los factores, se reduce a entre un 15% y un 30%. La visualización permite explorar cada ciudad con datos de coste de vida, vivienda, mercado laboral, calidad de vida y regímenes fiscales especiales para extranjeros en los once destinos analizados.