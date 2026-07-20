Cirsa dio un paso más en su estrategia de crecimiento orgánico a través de adquisiciones. La multinacional líder en juego y entretenimiento, anunció hoy la adquisición de una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, entidad propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal. Movimiento que se suma al del lunes de la semana pasada cuando se hizo con una participación mayoritaria en Slots del Sol, el operador número uno de casino online en Paraguay.

Para enmarcar estas últimas decisiones, hay que remitirse a la presentación de resultados correspondientes al primer trimestre de este ejercicio. Porque la compañía que preside Joaquim Agut, Cirsa destaca el sólido crecimiento orgánico en todas las geografías y canales que opera la firma, apoyado por la selectiva política de inversiones que asegura un crecimiento adicional al orgánico.

Así, y siguiendo en esta línea, el Grupo para el conjunto del ejercicio prevé invertir más de 200 millones de euros en crecimiento orgánico y mejora operativa. De acuerdo a la multinacional española, dicho importe superaría los 350 millones al incorporar las inversiones previstas en adquisiciones.

“La solidez de los resultados, junto con la buena posición de liquidez del Grupo, permite a la compañía avanzar con confianza en su plan de crecimiento, contemplando incluso una posible aceleración de su actividad de M&A corporativo en los próximos meses, en línea con sus previsiones de inversión y expansión por adquisiciones”, asegura en el documento presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cirsa consolida su estrategia de crecimiento orgánico con la compra del casino Figueira en Portugal. Casino Figueira

Refuerza su presencia en Portugal

El Casino Figueira y uno de los casinos más históricos de toda la península ibérica está situado en Figueira da Foz, uno de los principales destinos turísticos de la costa atlántica del país vecino. Esta ubicación hace que además de su oferta de juego, el complejo cuente con una destacada actividad de restauración y eventos, lo que lo convierte en un referente del entretenimiento de Portugal.

En cuanto a la operación, Cirsa afirma que esta adquisición es consistente con la estrategia omnicanal global de la compañía y complementa la adquisición del operador online CasinoPortugal realizada en diciembre de 2024, combinando una sólida plataforma digital con un casino presencial de referencia.

Con esta transacción, la empresa especializada en el negocio del juego culmina la construcción de una propuesta plenamente omnicanal en Portugal, integrando capacidades online y presenciales bajo una misma estrategia de crecimiento. Asimismo, el Grupo refuerza significativamente su posición en uno de los mercados regulados con mayor potencial de Europa.

Por otra parte, el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores realizadas por Cirsa, ya que la operación se financiará con efectivo disponible y no se espera que tenga un impacto significativo en el apalancamiento de Grupo.

Cirsa consolida su estrategia de crecimiento orgánico con la compra del casino Figueira en Portugal. IA- Gemini

La apuesta paraguaya

El pasado 13 de julio, Cirsa comunicó la adquisición de una participación mayoritaria en Slots del Sol, el operador número uno de casino online en Paraguay. La empresa española explicó en su momento a la CNMV que el nuevo activo opera una exitosa oferta de casino online a través de slotsdelsolonline.com, complementada con dos casinos y dos salas de juego en el país sudamericano. Destacó también que esta estructura omnicanal está plenamente alineada con la estrategia de Cirsa.

En concreto, con esta adquisición Cirsa entra en Paraguay, un mercado adyacente que encaja perfectamente con la estrategia de diversificación internacional de la compañía, “al ofrecer una economía estable y en crecimiento, y en el ámbito del juego, con una regulación estable desde hace muchos años”.

Asimismo, Agut reconoció que esta adquisición refuerza el compromiso estratégico de Cirsa con la aceleración del crecimiento en el ámbito del juego online, mientras “Slots del Sol nos proporciona una plataforma líder desde la que podremos seguir ampliando nuestras capacidades online en la región”.

El Ceo de la empresa, Antonio Hostench, se mostró convencido de que podrá combinar la experiencia global y las capacidades best-in-class de Cirsa con el conocimiento y experiencia local de la compañía adquirida para impulsar el crecimiento futuro. “La operación contribuirá a mejorar los márgenes de nuestro negocio de juego online”, concluyó.

Al igual que la compra de Casino Figueira, el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores realizadas por Cirsa. La operación se financiará con efectivo disponible y no se espera que tenga un impacto significativo en el apalancamiento del Grupo.