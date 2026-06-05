El Reino Unido suma un nuevo requisito que afectará a millones de turistas internacionales, incluidos los ciudadanos españoles. A partir de la implementación completa del sistema, quienes deseen viajar al Reino Unido deberán contar con una autorización previa obligatoria. Sin este permiso, las autoridades británicas podrán impedir el embarque o negar la entrada al país.

Viajar a otro país exige cada vez más controles previos. En los últimos años, varios gobiernos han adoptado sistemas digitales para autorizar la entrada de viajeros antes incluso de que embarquen en un avión. El objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y anticipar la verificación de los visitantes.

Es confirmado | El Reino Unido vetará el ingreso a todas las personas que no tengan esta autorización obligatoria para viajar al país (foto: Pexels).

Reino Unido exigirá autorización electrónica previa para ingresar al país

El Gobierno del Reino Unido está implementando la ETA (Electronic Travel Authorisation), un permiso digital que deberán solicitar los viajeros procedentes de países que actualmente pueden entrar al territorio británico sin visado para estancias cortas.

Esta autorización funciona como una verificación previa de los visitantes. Según explica el propio gobierno británico en su portal oficial, la ETA permite viajar al Reino Unido por turismo, negocios o tránsito, pero debe obtenerse antes del desplazamiento. Si un viajero llega sin este permiso aprobado, puede encontrarse con que la aerolínea le impida embarcar o que las autoridades fronterizas rechacen su entrada.

El nuevo sistema forma parte de la transformación del control migratorio británico tras el Brexit. Modelos similares ya existen en otros países, como el ESTA de Estados Unidos, que también exige una autorización electrónica previa para viajeros que no necesitan visado.

Es confirmado | El Reino Unido vetará el ingreso a todas las personas que no tengan esta autorización obligatoria para viajar al país (foto: Pexels).

Qué es la ETA del Reino Unido y quiénes deben solicitarla antes de viajar

La ETA del Reino Unido es un permiso electrónico que se encuentra directamente vinculado al pasaporte del viajero. Este trámite puede realizarse de manera online o a través de una aplicación oficial y permite llevar a cabo viajes de corta duración hacia el país.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno británico, será necesario que los ciudadanos de países que actualmente pueden entrar al Reino Unido sin visado lo soliciten, incluyendo a los miembros de la Unión Europea. Como resultado, los ciudadanos españoles también deberán cumplir con este requisito antes de emprender su viaje.

El permiso otorgado tendrá una validez de hasta dos años, siempre que el pasaporte asociado se mantenga vigente. Durante este lapso, se podrán realizar múltiples visitas al país, ya sea por motivos turísticos, reuniones laborales o tránsito hacia otros destinos.

Para obtener la autorización correspondiente, el viajero deberá completar un formulario con sus datos personales, la información del pasaporte y responder a preguntas de seguridad. Asimismo, será necesario abonar una tasa administrativa que actualmente asciende a 10 libras esterlinas, conforme a la información publicada por el gobierno británico.

¿Desde cuándo será obligatoria esta autorización para viajar al Reino Unido?

La ETA para viajar al Reino Unido será un requisito obligatorio para los ciudadanos de la Unión Europea desde el 2 de abril de 2025. A partir de esa fecha, los ciudadanos españoles que deseen viajar al Reino Unido por motivos de turismo, negocios o tránsito deberán contar con una autorización ETA aprobada antes de iniciar el viaje.

En consecuencia, la ETA del Reino Unido se ha establecido como un procedimiento previo indispensable al viaje. Esta autorización se solicita de manera online antes de realizar el desplazamiento y está asociada al pasaporte del viajero. Las aerolíneas tienen la responsabilidad de verificar la validez del permiso antes del embarque, mientras que las autoridades fronterizas la examinan automáticamente al arribo al país.

Por otra parte, las autoridades británicas aconsejan gestionar la autorización con la debida antelación, a fin de prevenir contratiempos en el aeropuerto o en el control de entrada.