Enclavado en la Alpujarra granadina, Soportújar se erige como un pequeño pueblo de España que, anualmente, atrae a numerosos visitantes cautivados por su historia, sus leyendas y su ambiente enigmático.

Rodeado de montañas y con vistas privilegiadas a Sierra Nevada, este destino ha obtenido la distinción de ser conocido como “el pueblo de las brujas”, un apodo que lo transforma en una parada ineludible durante las fechas de Halloween.

Además de su atractivo histórico y su arquitectura alpujarreña tradicional, Soportújar brinda una experiencia excepcional que fusiona naturaleza, mitología y cultura popular, todo en un entorno que parece congelado en el tiempo.

Se conoce “el pueblo de las brujas”: cautiva a turistas por sus historias y ambiente enigmático (foto: Pexels).

Soportújar: ¿por qué lo llaman el «pueblo de las brujas»?

El origen de este nombre se remonta a las antiguas leyendas que sobreviven entre sus calles empedradas y casas encaladas. Se dice que, tras la Reconquista, Soportújar fue repoblado por familias gallegas que trajeron consigo las historias de meigas y hechiceros típicas del norte de España.

Con el paso de los siglos, esos relatos se amalgamaron con la tradición andaluza, dando lugar a una identidad mágica que aún perdura. Por su parte, el municipio ha sabido conservar y potenciar esa atmósfera misteriosa a través de fiestas, esculturas y recorridos temáticos.

De este modo, en fechas como La Noche de las Brujas, los vecinos se disfrazan, se organizan aquelarres simbólicos y relatan historias que estimulan la imaginación de los visitantes.

Se conoce “el pueblo de las brujas”: cautiva a turistas por sus historias y ambiente enigmático (foto: Pexels).

Qué ver en Soportújar: lugares imprescindibles

Entre los diversos rincones de este pueblo, se encuentran espacios que parecen ser sacados de un relato. Cada uno de ellos atesora una historia relacionada con las brujas y la mitología local. Los puntos más destacados incluyen:

El Puente Encantado , un acceso adornado con esculturas fantásticas y símbolos esotéricos.

, un acceso adornado con esculturas fantásticas y símbolos esotéricos. La Cueva del Ojo de la Bruja , conocida también como la cueva del tío Añunas, uno de los lugares más frecuentados por su atmósfera enigmática.

, conocida también como la cueva del tío Añunas, uno de los lugares más frecuentados por su atmósfera enigmática. El Mirador del Embrujo , desde donde se puede apreciar una de las vistas más espectaculares de la Alpujarra.

, desde donde se puede apreciar una de las vistas más espectaculares de la Alpujarra. La Bruja Baba Yaga , una escultura inspirada en un personaje de la mitología eslava, con su morada sobre patas de gallina.

, una escultura inspirada en un personaje de la mitología eslava, con su morada sobre patas de gallina. El Pozo de los Deseos , la Escoba Mágica y los Calderos Mágicos , que completan el recorrido temático.

, la y los , que completan el recorrido temático. La Fuente de las Brujas y la Era de las Cruces, escenarios fundamentales durante las festividades locales de mayo y agosto.

Rutas en coche para llegar a Soportújar desde las principales ciudades

Soportújar presenta una accesible comunicación por carretera, conectándose de manera directa con distintas localidades andaluzas y del centro del país. La ruta es no solo sencilla, sino que también proporciona vistas espectaculares entre montañas, olivares y pueblos blancos. Principales rutas en coche: