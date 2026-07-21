El 21 de julio de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) han abierto en el mercado español con un precio de 11.84 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 274,433 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.75% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero incremento en el interés por los títulos del banco.

En los últimos 10 días, Banco Santander cayó al inicio, subió dos jornadas, encadenó seis sesiones de descensos y cerró con un leve repunte, dejando un balance claramente bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco Santander se ha situado en un 8.61%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 29.92%. Esto indica que el comportamiento del banco en esta última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo un periodo con menos variaciones. Las cifras reflejan un panorama más calmado en el corto plazo en contraste con una tendencia más inestable a largo plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).