Las familias numerosas en España tienen acceso a una deducción fiscal en el IRPF que puede alcanzar hasta 1200 euros anuales en su modalidad general, lo que equivale a 100 euros mensuales. Esta cantidad se duplica hasta los 2400 euros anuales para familias numerosas de categoría especial, es decir, aquellas con cinco o más hijos. Además, la deducción puede incrementarse en 600 euros adicionales por cada hijo que exceda el número mínimo exigido. La Agencia Tributaria reconoce esta prestación como una herramienta clave para reducir la carga fiscal de las 850.000 familias numerosas que hay actualmente en el país. El beneficio se aplica directamente en la declaración de la Renta, aumentando la devolución o reduciendo el importe a pagar según corresponda. Las familias también pueden solicitar el adelanto mensual de esta deducción a través de la Seguridad Social para recibir el dinero de forma fraccionada durante el año. Para acceder a esta ayuda fiscal, es obligatorio contar con el título oficial de familia numerosa expedido por la comunidad autónoma correspondiente. Este documento acredita la condición de familia numerosa y especifica la categoría asignada. La categoría general se otorga a familias con tres o cuatro hijos, mientras que la categoría especial corresponde a aquellas con cinco o más hijos. Además del título, quienes soliciten la deducción deben estar dados de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, ya sea trabajando por cuenta propia o ajena. También pueden acceder las personas que perciban prestaciones contributivas por desempleo o pensiones de la Seguridad Social. La deducción es compatible con otras ayudas como la deducción por maternidad o por hijos con discapacidad. El título de familia numerosa se concede a unidades familiares formadas por los progenitores y tres o más hijos, sean comunes o no. También pueden obtenerlo las familias con dos hijos si uno de ellos tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, o si ambos progenitores tienen discapacidad. Las familias monoparentales con dos hijos también entran en esta categoría. La solicitud del título se realiza de forma telemática a través del portal de la Seguridad Social con certificado digital, DNI electrónico o clave permanente. Entre la documentación requerida figuran los documentos de identidad de los progenitores, el libro de familia o certificados de nacimiento de los hijos, y un justificante de ingresos. El trámite es gratuito y el título tiene una vigencia de dos años, tras los cuales debe renovarse. Además de la deducción estatal, varias comunidades autónomas ofrecen beneficios fiscales complementarios para familias numerosas. En Andalucía, por ejemplo, las familias de categoría general pueden deducirse 200 euros adicionales, mientras que las de categoría especial acceden a 400 euros extra. Estas deducciones autonómicas se suman a la estatal y se aplican en el tramo autonómico del IRPF. Otras comunidades como la Comunidad Valenciana ofrecen deducciones de hasta 660 euros anuales si los ingresos totales no superan los 31.000 euros en declaración individual o 54.000 euros en declaración conjunta. Las familias numerosas también acceden a bonificaciones en transporte público, descuentos en servicios culturales y reducciones en las tasas universitarias, aunque estas ventajas varían según la región.