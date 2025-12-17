Aumento para todos los pensionistas de incapacidad permanente en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

El Gobierno de España ha confirmado una subida en las pensiones contributivas del 2,7% en 2026, gracias al adelanto del dato de inflación de noviembre (3%), que permite estimar ya la revalorización prevista para el próximo año.

Así, más de 10,4 millones de pensiones contributivas y más de 728 pensiones de Clases Pasivas del Estado experimentarán una revalorización general del 2,7% en el 2026. Desde la aprobación de la Ley 21/2021, la revalorización se basa estrictamente en el IPC medio interanual. Este sistema garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación.

Más de 10,4 millones de pensiones contributivas experimentarán una revalorización general del 2,7% en 2026.

Al respecto, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que la revalorización conforme al IPC “supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC”.

Además, ha subrayado que “es compromiso del Gobierno de España”, por lo que se trabaja para que el sistema, “ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido”.

Aumento para jubilados y pensionistas españoles en 2026: ¿de cuánto es?

La revalorización de 2,7% en 2026 supone, de media:

Pensión Media del Sistema (1316,7 euros en 2025): unos 35 euros más al mes y 490 euros al año.

Pensión Media de Jubilación: un incremento de más de 40,8 euros adicionales al mes (571 euros al año).

Impacto detallado de la subida pensión a pensión en 2026

La subida del 2,7% se aplica a las distintas clases de pensión contributiva. A continuación, detallamos cómo aumentarán las cuantías medias: