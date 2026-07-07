El precio del litro de combustible en España.

Este martes, 7 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,52 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,73 euros y el diésel ronda los 1,52 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.42% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.13%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 7 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.39 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.289 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.309 euros hasta los 1.683 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 7 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.385 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde los 1.269 euros hasta los 1.669 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.575 euros hasta los 1.645 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.668 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.619 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.545 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.835 euros

Granada: desde 1.629 euros hasta los 1.809 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: