La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este miércoles, 8 de julio de 2026 es de 22,55 euros y fijan un total de 387.976 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,1%.

En los últimos diez días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo claramente alcista, con avances casi continuos y dos retrocesos puntuales al comienzo y al cierre del periodo.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 16.57%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 29.87%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones más amplias experimentadas a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,8 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.