El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,65 euros, el de la gasolina 98 es de 1,86 euros y el del diésel es de 1,75 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del 0.55% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.89%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 29 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.569 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.599 euros hasta los 1.925 euros

Valencia: 1.575 euros hasta los 1.864 euros

Granada: 1.589 euros hasta los 1.859 euros

Ceuta: 1.544 euros hasta los 1.544 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 29 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.889 euros

Barcelona: desde los 1.445 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: desde los 1.493 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde los 1.529 euros hasta los 1.739 euros

Ceuta: desde los 1.514 euros hasta los 1.514 euros

Zaragoza: desde los 1.55 euros hasta los 1.769 euros.

Málaga: desde los 1.579 euros hasta los 1.795 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.679 euros y el máximo es de 1.989 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.959 euros

Valencia: desde 1.665 euros hasta los 1.969 euros

Granada: desde 1.789 euros hasta los 1.919 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce de forma suave: acelera y frena con anticipación y mantén una velocidad constante.

Revisa la presión de los neumáticos y quita peso innecesario del maletero.

Planifica rutas para evitar atascos y apaga el motor en paradas prolongadas.