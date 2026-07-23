Hoy jueves 23 de julio los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que los austros auguran a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

La predicción del horóscopo para Escorpio este jueves

Hoy no será tu mejor día en lo físico: notarás el frío o un cambio de temperatura y tendrás pocas ganas de moverte o de salir. Lo más recomendable es que descanses en casa; no es nada serio, pero así te recuperarás mejor.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

En el trabajo, Escorpio, ve a un ritmo tranquilo: el frío puede bajarte la energía. Prioriza tareas ligeras o teletrabajo.

Deja lo exigente para mañana y céntrate en organizar y cerrar pendientes. Cumplirás lo esencial sin forzarte.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este jueves 23 de julio?

Hoy, Escorpio sentirá un magnetismo especial: si muestra vulnerabilidad y evita celos, el amor avanza con ternura.

Compatibilidad alta con Cáncer, porque comparten profundidad emocional y apoyo mutuo; juntos crean intimidad y confianza.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso y magnético; observa en silencio y llega al fondo de todo. Apasionado y determinado, protege sus límites con firmeza.

Leal y reservado, confía solo en quien demuestra compromiso. Emocional y transformador, renace de las crisis con más fuerza.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Escorpio

Abrígate y prioriza el descanso en casa. Opta por actividades suaves como leer o meditar para canalizar tu energía de Escorpio. Reagenda lo prescindible, hidrátate bien y come ligero para recuperarte mejor.