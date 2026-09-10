Se aproxima el diluvio del año: tormentas, granizo y fuertes ráfagas de hasta 70 km/h

Cataluña afrontará este jueves 10 de septiembre una nueva jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Después del episodio de lluvias intensas que afectó a la comunidad durante el miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la vigilancia sobre el litoral mediterráneo y advierte por la posibilidad de tormentas y precipitaciones que pueden ser muy fuertes.

El escenario más delicado se concentra en las zonas costeras. La previsión oficial señala que las aguas de Girona, Barcelona y Tarragona pueden registrar aguaceros y tormentas, mientras que en Girona también se esperan vientos del norte de intensidad fuerte y olas que podrían alcanzar los tres metros.

¿Qué zonas de Cataluña pueden verse afectadas por las tormentas este jueves?

La previsión de AEMET mantiene bajo vigilancia especialmente al litoral catalán. En Barcelona se esperan aguaceros y tormentas hasta la noche, con viento de componente este y nordeste y períodos de fuerte marejada mar adentro. En Tarragona, las tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada, acompañadas por rachas de viento y un aumento del estado del mar.

¿Qué zonas de Cataluña pueden verse afectadas por las tormentas este jueves? Fuente: EFE Daniel González

Girona aparece como uno de los puntos de mayor atención. La Agencia Estatal de Meteorología prevé viento del norte de fuerza 5 a 7, con episodios que pueden alcanzar fuerza 8 en el Ampurdán y rachas fuertes en el entorno del cabo de Creus. Además, se espera fuerte marejada a gruesa y presencia de aguaceros y tormentas.

El aviso meteorológico también contempla la posibilidad de precipitaciones muy fuertes durante la tarde. Por ese motivo, la evolución de los núcleos tormentosos será clave para determinar si el episodio mantiene su intensidad o pierde fuerza a medida que avance la jornada.

Fuertes ráfagas de viento durante el temporal

El episodio presenta varios fenómenos asociados a las tormentas que pueden generar complicaciones. La información oficial de AEMET advierte sobre precipitaciones que pueden ser muy fuertes y, en el ámbito marítimo catalán, mantiene condiciones adversas relacionadas con el viento y el estado del mar.

¿Habrá granizo y fuertes ráfagas de viento durante el temporal? Fuente: EFE Mariscal

La situación supone un riesgo adicional para quienes circulen por las zonas afectadas, en especial durante los períodos de mayor intensidad de las tormentas. En Girona, las condiciones previstas son especialmente relevantes por las rachas fuertes y el oleaje, mientras que Barcelona y Tarragona también tendrán que afrontar períodos de aguaceros y tormentas.

La evolución del fenómeno dependerá de cómo se desplacen las áreas de precipitación durante las próximas horas. AEMET señala además que, desde el mediodía del jueves, las condiciones de aviso pueden mantenerse en las aguas costeras de Girona, por lo que el temporal todavía podría extenderse hacia la segunda mitad de la jornada.