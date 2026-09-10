El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 10 de septiembre

El clima en España se presentará con estabilidad en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, en el este peninsular y Baleares, habrá inestabilidad a primeras horas, con cielos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes en algunas áreas durante la madrugada.

Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en Alborán y el sureste peninsular, mientras que en la mitad norte se prevén aumentos. Las mínimas también disminuirán en gran parte de la Península. Viento moderado del nordeste y tramontana con intervalos fuertes en Baleares y otras regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Poco nuboso o despejado con nubes altas hasta media tarde, mínimas en descenso, máximas en ascenso (ligero en el centro, moderado en la Sierra y pocos cambios en el sur) y viento flojo del nordeste que tenderá a variable por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en la vertiente atlántica y nubosos con chubascos en el resto, especialmente en el extremo oriental con tormentas fuertes. Temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 35 grados, con descensos en la vertiente mediterránea. Vientos flojos a moderados del este en el litoral mediterráneo y variables en el resto.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con un cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 4 grados, mientras que las máximas ascenderán a 31 grados en el Pirineo, Girona e interior de Barcelona. Habrá un viento flojo del oeste en las horas centrales, aunque en el litoral será del sur y en los Pirineos variable, con posibilidad de rachas fuertes en el Ampurdán por la mañana que tenderán a calmarse.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado o poco nuboso, con temperaturas mínimas en descenso de 4 grados y máximas en ascenso alcanzando los 28 grados, especialmente en la mitad occidental, sistema Ibérico y Pirineo. Se espera un viento moderado del noroeste en el valle del Ebro, que disminuirá a flojo por la tarde, mientras que en el resto de la región habrá viento flojo, de componente oeste en Huesca y de componente norte en Teruel.

En Asturias habrá intervalos de nubes medias y altas que tenderán a cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas de 11 a 25 °C (mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso) y viento flojo variable, tendiendo a este en el litoral en horas centrales.

Cómo estará el clima en España este jueves 22 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se caracterizará por intervalos nubosos, con una tendencia a poco nuboso por la tarde. En Pitiusas, se esperan chubascos hasta la tarde, que pueden ser fuertes y acompañados de tormenta durante la madrugada. En Mallorca, podrían haber chubascos ocasionales también de madrugada y por la tarde. Las temperaturas descenderán, con máximas de 29 grados y mínimas de 14 grados. El viento será moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes, pero disminuirá a flojo variable durante la mañana o tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, cielos despejados, salvo en el norte durante la madrugada con intervalos nubosos y baja probabilidad de lloviznas. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 29 grados, con un ligero a moderado descenso en las mínimas y cambios leves en las máximas. Se espera viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas y viento fuerte del noroeste en las cumbres de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes altas que dará paso a poco nuboso por la tarde, con posibilidades de chubascos fuertes y granizo en el litoral sur, temperaturas de 11 a 29 grados y viento moderado en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos nubosos por la mañana, probables brumas y bancos de niebla en la Meseta, temperaturas mínimas descendiendo hasta 2 grados en el suroeste y máximas que alcanzarán los 29 grados, con viento variable y generalmente flojo.

El clima en la región se presentará con intervalos de nubes altas que disminuirán a poco nuboso o despejado por la tarde. En Albacete, habrá nubes bajas y posibles brumas o nieblas dispersas en zonas elevadas por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas ascenderán, alcanzando hasta 30 grados en los sistemas Central e Ibérico. Se espera un viento flojo de componente norte que se irá tornando variable.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas y posibilidad de precipitaciones débiles; temperaturas en descenso (máx. 25°C y mín. 21°C) y vientos flojos a moderados del oeste, girando al este por la tarde.

En Melilla habrá cielos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales, tendiendo a poco nubosos por la tarde, con temperaturas en descenso y vientos flojos a moderados de oeste rolando a este a mediodía.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes medias y altas en Álava, con brumas y nubes bajas a primeras horas; mínimas en ligero descenso, máximas en aumento y viento flojo variable tendiendo a componente norte.

En Navarra, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas por la mañana; mínimas en ligero descenso (5 °C) y máximas en aumento (25 °C), con viento flojo a moderado de norte y noroeste.

En La Rioja, poco nuboso con intervalos y brumas matinales en Rioja Alta y Sierra; mínimas bajan, máximas suben (más en Sierra) y viento noroeste flojo, moderado en el este.

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