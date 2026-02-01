Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este domingo, 1 de febrero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,44 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,44 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Esta diferencia del 0.21% en la gasolina y del 0.17% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 1 de febrero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.729 euros

1.199 euros hasta los 1.729 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.529 euros

1.205 euros hasta los 1.529 euros Valencia: 1.199 euros hasta los 1.569 euros

1.199 euros hasta los 1.569 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 1 de febrero en España?

Durante este domingo, 1 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.699 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.699 euros Barcelona: desde los 1.254 euros hasta los 1.609 euros

desde los 1.254 euros hasta los 1.609 euros Valencia: desde los 1.239 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.599 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.589 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para vehículos de alto rendimiento y motores que requieren una mayor compresión. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.919 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.919 euros Barcelona : desde 1.419 euros hasta los 1.749 euros

: desde 1.419 euros hasta los 1.749 euros Valencia : desde 1.475 euros hasta los 1.755 euros

: desde 1.475 euros hasta los 1.755 euros Granada : desde 1.645 euros hasta los 1.749 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.