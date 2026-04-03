Un equipo de arqueólogos localizó en el norte de China un templo budista que data de la dinastía Wei del Norte (386-534 dC) y guarda más de doscientas estatuas en su interior , informó este martes medios locales. El hallazgo tuvo lugar en la turística ciudad de Datong, en la provincia de Shanxi, a unos 300 metros de las ruinas de un palacio de esa misma dinastía, y cuenta con una pagoda en su parte central, de acuerdo al Instituto Provincial de Arqueología, citado por la agencia oficial Xinhua. Los expertos, según lo informado a finales de 2024, encontraron en medio de los cimientos de la pagoda un lecho con perlas, joyas de coral y anillos de bronce, así como más de doscientas estatuas budistas en buen estado de conservación en el interior de la estructura, algunas policromadas y otras decoradas con sartén de oro. Además, las paredes de la pagoda muestran restos de haber estado decoradas con pinturas murales. El vicedirector del Instituto, Li Shuyun, declaró que se trata de los restos de una pagoda mejor conservados que se han encontrado hasta ahora en Datong, lo que permitirá avanzar en el estudio de la arquitectura de este tipo de construcciones religiosas durante la dinastía Wei. Esta ciudad, considerada como la capital china del carbón, cuenta también a pocos kilómetros con las célebres Grutas de Yungang , declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que también se remontan a la dinastía Wei y albergan más de 50.000 estatuas de Buda. Fuente: EFE