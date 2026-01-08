Con la llegada de 2026, millones de trabajadores en España afrontan un cambio directo en su salario mensual. A partir del 1 de enero, el porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube al 0,9% y se aplica sobre todas las cotizaciones destinadas a la jubilación.

Esta deducción obligatoria busca reforzar el fondo público de pensiones frente al impacto demográfico que supone la jubilación del llamado “baby boom”. El objetivo declarado es garantizar la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas.

Sin embargo, la medida genera controversia porque, aunque reduce la nómina mensual, “el importe que se deduce a través del MEI no repercute en la pensión futura del trabajador”.

Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y por qué sube en 2026

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una medida aprobada en 2023 dentro de la reforma de las pensiones. Fue diseñada para evitar que la jubilación masiva de trabajadores nacidos entre 1958 y 1978 comprometa la estabilidad financiera de la Seguridad Social.

El sistema se basa en una aportación adicional y obligatoria que realizan empresas y empleados. Ese dinero no se destina a la cuenta individual del trabajador, sino al fondo de reserva del sistema público.

Según la normativa, se trata de crear un “colchón” económico que permita sostener el pago de las pensiones futuras sin aplicar recortes ni ajustes bruscos.

Cómo impacta el MEI en la nómina de los trabajadores

La aplicación del MEI es obligatoria para todos los trabajadores en activo. Solo quedan excluidas las personas que ya superaron la edad ordinaria de jubilación y continúan trabajando , casos en los que no se realiza la deducción.

En 2026, del 0,9% total, un 0,75% será asumido por la empresa y un 0,15% por el trabajador. Aunque el porcentaje parece reducido, implica una rebaja mensual que se notará especialmente en los salarios más bajos.

El calendario ya está fijado. En 2027 el MEI será del 1%; en 2028, del 1,1%; y en 2029, del 1,2%. Desde 2030 hasta 2050, la cotización quedará estable en el 1,2%.

Una medida polémica que no mejora la pensión futura

El principal foco de crítica es que el dinero retenido mediante el MEI no incrementa la pensión del trabajador. Como señala la normativa, “el empleado paga más, pero su esfuerzo no se verá reflejado en una mayor pensión cuando se jubile”.

El Gobierno defiende la medida como una inversión intergeneracional. El objetivo oficial es “asegurar el poder adquisitivo de los futuros pensionistas” en un contexto de envejecimiento de la población.

Sindicatos y asociaciones laborales cuestionan esta lógica. Sostienen que supone una carga adicional sobre los salarios sin compensaciones fiscales ni garantías claras sobre el uso futuro del fondo.

Cuánto se reduce el sueldo y por qué genera malestar

El descuento mensual del MEI varía según el salario del trabajador. En términos individuales, la reducción es de pocos euros al mes, pero multiplicada por millones de empleados supone miles de millones de euros anuales.

El impacto se percibe desde la primera nómina de enero de 2026. Tal como se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la aportación total a contingencias comunes pasa del 4,83% al 4,85%.

En redes sociales, el abogado laboralista Andrés Millán advirtió: “Ya es oficial. Este mes recibirás menos dinero neto en tu nómina. Y así durante todo el año”. También criticó el nombre de la medida y afirmó que “se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional cuando lo que se está haciendo es sustraer dinero a los jóvenes de hoy”.