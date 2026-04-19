La cotización del Bitcoin este domingo, 19 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 89.026,83 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,04% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.97%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -35.95%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de resultados indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 21.10%, es menor que la volatilidad anual del 37.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.