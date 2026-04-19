La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 19 de abril de 2026 en España es de 521,04 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,57%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda o confianza en Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.48% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -21.64%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 28.41%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.