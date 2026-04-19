Este domingo, 19 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,2 euros. El valor de apertura refleja una variación del -3,320002 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.01% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -54.79%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general ha sido desfavorable para los inversores en el largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 22.29%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.