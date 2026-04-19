La cotización del Ripple este domingo, 19 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,68 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,57% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.71% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -54.81%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Ripple ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 39.69%, lo que es menor que la volatilidad anual del 59.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.