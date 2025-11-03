El comercio minorista está experimentando transformaciones significativas, impulsadas por el crecimiento de las tiendas electrónicas y la evolución de los hábitos de consumo.



Dicha decisión forma parte de un plan de desinversiones y reestructuración que la compañía ha estado implementando en los últimos años, durante los cuales ha cerrado numerosas tiendas.



Para mantener su competitividad, las empresas están en la búsqueda de adaptarse y replantear sus estrategias y estructuras operativas.



En ese contexto, El Corte Ingléscerró durante este año de dos de sus tiendas más emblemáticas en la Comunidad de Madrid: el Outlet de Vista Alegre, situado en el distrito de Carabanchel y el Outlet de Boadilla del Monte.

Este último cerró sin aviso de reapertura y el otro fue clausurado el pasado 9 de febrero. Aunque en ambos casos, los supermercados continúan abiertos al público, no se sabe qué pasará en un futuro.

El Corte Inglés cierra dos tiendas en Madrid

El Outlet de Vista Alegre, inaugurado en 1999 y con una superficie que supera los 12.000 metros cuadrados, se ha establecido como un referente comercial en Carabanchel. Sin embargo, a lo largo de los años, este centro ha sufrido una reducción en su espacio físico y ha experimentado una notable disminución en sus ventas.



Por otro lado, el Outlet de Boadilla del Monte contaba con dos plantas dedicadas principalmente a la moda, ofreciendo productos de temporadas anteriores a precios considerablemente reducidos. Además, albergaba otras divisiones del grupo, como Viajes El Corte Inglés y Óptica 2000, lo que enriquecía su oferta comercial.

Efectos de los cierres en el sector comercial

Sin embargo, persisten interrogantes sobre el futuro de estos supermercados, especialmente en el caso de Hipercor, que ha sido mencionado en planes de desinversión anteriores.



Estos cierres forman parte de una estrategia más amplia de El Corte Inglés para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. En el último tiempo, la compañía ha clausurado otros centros en Madrid, incluyendo los de Rivas-Vaciamadrid, Parque Oeste (Alcorcón), Méndez Álvaro, Arroyosur (Leganés), Parquesur (Leganés) y La Vaguada.



Simultáneamente, la empresa realizó este año reformas en establecimientos clave, como los de Preciados, Castellana y San José de Valderas, con el objetivo de ofrecer experiencias más atractivas que vayan más allá de la simple venta de productos.

Efectos de los cierres en la estrategia de El Corte Inglés

El creciente interés por las compras en línea ha llevado a El Corte Inglés a replantear su estrategia comercial. Competidores como Amazon, Zalando y Shein han transformado el panorama del retail, obligando a las empresas tradicionales a innovar y ofrecer propuestas de valor diferenciadas.



Con este fin, la incorporación de áreas gastronómicas y experiencias inmersivas en sus tiendas busca reconectar a los consumidores con el comercio físico.



El Corte Inglés está llevando a cabo una notable transformación en su modelo de negocio, cerrando locales menos rentables y centrando sus esfuerzos en la modernización de sus principales establecimientos. Esta estrategia tiene como objetivo enfrentar los desafíos del mercado actual y consolidar su posición en el sector del comercio minorista en España.