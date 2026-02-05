El ranking de los mejores depósitos a plazo fijo publicado por HelpMyCash en su sitio web destaca opciones con rendimientos de hasta un 3% Tasa Anual Equivalente (TAE) para febrero. La gran banca en España continúa sin ofrecer alternativas competitivas para los ahorradores. En febrero de 2026, los usuarios que buscan maximizar sus ahorros deben considerar las mejores ofertas disponibles, ya que muchos bancos no están remunerando adecuadamente los depósitos, dejando a los ahorradores en una situación desfavorable. Para las personas que buscan blindar sus ingresos ante el alza de precios, las inversiones a largo plazo con tasas fijas representan una alternativa conveniente. De estas, las que proporcionan mayor compensación son: En primer lugar, el Depósito Confianza de Deutsche Bank ofrece un interés de hasta el 3% Tasa Anual Equivalente (TAE) durante 12 meses. Se requiere un importe mínimo de 10.000 euros y cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 100.000 euros en España. El Depósito Flexible Avantio de Banca March ofrece un interés del 2,10% TAE durante 12 meses. Requiere un importe mínimo de 30.000 euros y cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos de 100.000 euros en España. El depósito a 24 meses de Fjord Bank ofrece un interés del 2,57% TAE, con un importe mínimo de 10.000 euros. Está respaldado por el FGD de Lituania hasta 100.000 euros y se puede contratar online a través de Raisin, sin vinculación. El depósito a 12 meses de BluOr Bank ofrece un interés del 2,51% TAE. Con un importe mínimo de 1 euro y un FGD de 100.000 euros en Letonia, se puede contratar sin vinculación y de forma online a través de Raisin. El depósito a 12 meses de Fjord Bank ofrece un interés del 2,50% TAE, con un importe mínimo de 10.000 euros. Está respaldado por el FGD de Lituania hasta 100.000 euros y se puede contratar online a través de Raisin, sin vinculación. Dentro de los depósitos a largo plazo que más pagan, Fjord Bank ofrece un depósito a 24 meses con un interés del 2,57% TAE. El importe mínimo para contratar es de 10.000 euros, con un fondo de garantía de 100.000 euros en Lituania. La contratación se realiza online a través de Raisin, sin vinculación. Fjord Bank ofrece un depósito a 3 años con un interés del 2,63% TAE. El importe mínimo para contratar es de 1.000 euros, con un Fondo de Garantía de Depósitos de 100.000 euros en Lituania. La contratación se realiza online a través de Raisin y no requiere vinculación. Además, Fjord Bank también ofrece un depósito a 4 años con un interés del 2,64% TAE. El importe mínimo para contratar es de 1.000 euros, con un Fondo de Garantía de Depósitos de 100.000 euros en Lituania. La contratación se realiza online a través de Raisin, sin vinculación.