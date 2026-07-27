Presentaron el nuevo avión caza de las Fuerzas Armadas: fue ensamblado en el país y se producirán 20 aeronaves en total

Airbus Defence and Space presentó en sus instalaciones de Getafe (Madrid) el primer caza Eurofighter Halcón I destinado al Ejército del Aire y del Espacio español. Este importante hito marca un avance clave en el programa de modernización de la aviación de combate de España.

La aeronave ya ha salido de la línea de ensamblaje final y se encuentra lista para iniciar las próximas fases de pruebas en tierra. Estas incluyen el primer encendido de motores y su posterior vuelo inaugural. El roll-out se produjo el 1 de junio de 2026, confirmando que el programa Halcón I avanza según lo previsto.

Presentaron el nuevo avión caza de las Fuerzas Armadas: fue ensamblado en el país y se producirán 20 aeronaves en total Airbus

Características de los nuevos Eurofighter Halcón I de España

Este primer ejemplar forma parte del lote de 20 aeronaves del programa Halcón I, adquirido por España para fortalecer su flota de combate. Los nuevos Eurofighter Halcón I se destacan por incorporar el radar de barrido electrónico E-Scan (Electronically Scanned Array), una de las mejoras más significativas respecto a versiones anteriores.

Este sensor avanzado incrementa notablemente las capacidades de detección, seguimiento y gestión de blancos. Además, potencia la supervivencia y el rendimiento del caza en escenarios de alta complejidad, posicionando a estas aeronaves como una herramienta más eficaz para las misiones del Ejército del Aire y del Espacio.

Presentaron el nuevo avión caza de las Fuerzas Armadas: fue ensamblado en el país y se producirán 20 aeronaves en total Airbus

Importancia del ensamblaje nacional en la industria aeronáutica

Uno de los aspectos más destacados es que el Eurofighter Halcón I fue ensamblado en España, concretamente en la planta de Airbus en Getafe. Esta instalación mantiene un rol central en la línea de ensamblaje, integración y pruebas de los aviones para el país .

De esta manera, el programa no solo fortalece las capacidades operativas, sino que también sostiene el tejido industrial y el empleo cualificado en el sector aeronáutico nacional.

Nuevos cazas reemplazarán a los EF-18 Hornet

El programa Halcón I tiene como objetivo principal reemplazar progresivamente a los veteranos EF-18M Hornet que operan desde la Base Aérea de Gando, en las Islas Canarias (Ala 46). Las entregas de estos 20 nuevos Eurofighter iniciarán en 2026, con los tres primeros aviones previstos para ese año.

Esta transición ya incluye preparativos en la base canaria, donde se están adaptando la infraestructura, el personal técnico, las tripulaciones y los procedimientos de mantenimiento para recibir el nuevo sistema de armas.