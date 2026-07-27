Existen fenómenos que han sido presenciados por la mayoría de las personas en alguna ocasión y pocos han logrado proporcionar una explicación adecuada. Se sirve un vaso de agua, se deja reposar durante algunos minutos sobre la mesa y, al regresar, se observan pequeñas burbujas adheridas a las paredes del vidrio o ascendiendo desde el fondo. Para algunas personas, esto representa una señal de alerta. No obstante, desde la perspectiva de la física, se trata de un proceso completamente predecible.

El debate en torno a estas dos interpretaciones ha circulado durante años a través de las redes sociales, generando rituales, recomendaciones y una cantidad considerable de confusión.

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Qué dice el feng shui de las burbujas en el agua

Dentro de la práctica milenaria del Feng Shui, el agua posee la facultad de absorber y neutralizar las energías negativas presentes en el entorno. Por tal motivo, se utiliza comúnmente en rituales destinados a la protección del hogar y la limpieza energética.

Cuando un vaso de agua comienza a llenarse de burbujas, esta tradición lo interpreta como un indicativo de que el líquido está actuando como sensor del ambiente. Si las burbujas surgen rápidamente o en abundancia, podría indicar que ese espacio concentra energías densas que requieren ser despejadas.

La recomendación en tales circunstancias es descartar el agua, limpiar adecuadamente el vaso y rellenarlo con agua limpia para que continúe cumpliendo su función protectora. Algunas corrientes sugieren, además, purificar el espacio utilizando sahumerios, abrir ventanas o colocar sal gruesa para restablecer el equilibrio energético.

Qué significa que aparezcan burbujas en tu vaso y por qué no lo recomiendan Pixabay

Causas científicas de las burbujas en el vidrio: temperatura, presión e imperfecciones

Desde la física y la química, el fenómeno tiene una causa considerablemente más simple. Según el meteorólogo Rick Watling, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las burbujas obedecen a factores como la temperatura y la presión atmosférica, sin intervención de causas paranormales.

El agua contiene gases disueltos, principalmente oxígeno y nitrógeno. Cuando se llena un vaso con agua fría del grifo y se expone a un ambiente cálido, el líquido se calefacciona y pierde la capacidad de retener dichos gases. Al liberarse, los gases buscan puntos de anclaje en las pequeñas imperfecciones microscópicas del vidrio, que aunque a simple vista parece liso, presenta múltiples irregularidades. En esos puntos se originan y quedan adheridas las burbujas.

Un cambio en la presión atmosférica también puede acelerar el proceso: cuando la presión disminuye mientras el agua aumenta su temperatura, las moléculas de gas atrapadas se ven forzadas a escapar con mayor rapidez. El resultado visual se mantiene constante.

Agua del vaso: cuándo debes prestar atención

La presencia de burbujas en el agua no conlleva riesgos para la salud en condiciones normales. Sin embargo, existen circunstancias en las cuales resulta apropiado desecharla.

Si las burbujas se asocian con un olor extraño, un sabor metálico, turbidez o partículas visibles en el agua, la causa podría ser contaminación, residuos de detergente en el recipiente o un inconveniente en la instalación. En tales casos, lo más sensato es abstenerse de su consumo.

Para quienes practican el Feng Shui, se aconseja utilizar siempre un vaso de vidrio transparente, llenarlo casi hasta el tope, ubicarlo en lugares estratégicos del hogar como detrás de la puerta o sobre la mesita de noche y examinarlo diariamente.