Este viernes, 16 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 119.26 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.190 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 16 de enero?

Para el viernes, 16 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 159,86 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 159.86 euros De 17:00 a 18:00 151.39 euros De 19:00 a 20:00 148.23 euros De 20:00 a 21:00 135.92 euros De 8:00 a 9:00 135.12 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 16 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, con un precio de 94,75 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 2:00 a 3:00 94.75 euros De 4:00 a 5:00 94.75 euros De 3:00 a 4:00 94.95 euros De 1:00 a 2:00 95.04 euros De 5:00 a 6:00 95.42 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 100.92 De 1:00 a 2:00 95.04 De 2:00 a 3:00 94.75 De 3:00 a 4:00 94.95 De 4:00 a 5:00 94.75 De 5:00 a 6:00 95.42 De 6:00 a 7:00 107.25 De 7:00 a 8:00 126.79 De 8:00 a 9:00 135.12 De 9:00 a 10:00 127.83 De 10:00 a 11:00 115.02 De 11:00 a 12:00 110.01 De 12:00 a 13:00 108.89 De 13:00 a 14:00 108.8 De 14:00 a 15:00 118.0 De 15:00 a 16:00 126.41 De 16:00 a 17:00 129.53 De 17:00 a 18:00 151.39 De 18:00 a 19:00 159.86 De 19:00 a 20:00 148.23 De 20:00 a 21:00 135.92 De 21:00 a 22:00 129.42 De 22:00 a 23:00 127.32 De 23:00 a 24:00 120.52

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

