Este viernes, 16 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 119.26 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.190 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 16 de enero?
Para el viernes, 16 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 159,86 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|159.86 euros
|De 17:00 a 18:00
|151.39 euros
|De 19:00 a 20:00
|148.23 euros
|De 20:00 a 21:00
|135.92 euros
|De 8:00 a 9:00
|135.12 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 16 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, con un precio de 94,75 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 2:00 a 3:00
|94.75 euros
|De 4:00 a 5:00
|94.75 euros
|De 3:00 a 4:00
|94.95 euros
|De 1:00 a 2:00
|95.04 euros
|De 5:00 a 6:00
|95.42 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|100.92
|De 1:00 a 2:00
|95.04
|De 2:00 a 3:00
|94.75
|De 3:00 a 4:00
|94.95
|De 4:00 a 5:00
|94.75
|De 5:00 a 6:00
|95.42
|De 6:00 a 7:00
|107.25
|De 7:00 a 8:00
|126.79
|De 8:00 a 9:00
|135.12
|De 9:00 a 10:00
|127.83
|De 10:00 a 11:00
|115.02
|De 11:00 a 12:00
|110.01
|De 12:00 a 13:00
|108.89
|De 13:00 a 14:00
|108.8
|De 14:00 a 15:00
|118.0
|De 15:00 a 16:00
|126.41
|De 16:00 a 17:00
|129.53
|De 17:00 a 18:00
|151.39
|De 18:00 a 19:00
|159.86
|De 19:00 a 20:00
|148.23
|De 20:00 a 21:00
|135.92
|De 21:00 a 22:00
|129.42
|De 22:00 a 23:00
|127.32
|De 23:00 a 24:00
|120.52
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.