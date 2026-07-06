La demanda de energía en España del martes registró la cifra de 12.888.754 MWh con respecto a los 12.481.617 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 100.55 euros a 113.95 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 7 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 164,56 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 164.56 euros De 21:00 a 22:00 154.93 euros De 23:00 a 24:00 148.18 euros De 7:00 a 8:00 142.08 euros De 0:00 a 1:00 142.05 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 7 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 70 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 70.0 euros De 11:00 a 12:00 70.75 euros De 13:00 a 14:00 71.75 euros De 14:00 a 15:00 73.79 euros De 10:00 a 11:00 74.34 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 142.05 De 1:00 a 2:00 139.5 De 2:00 a 3:00 137.82 De 3:00 a 4:00 135.77 De 4:00 a 5:00 135.42 De 5:00 a 6:00 137.16 De 6:00 a 7:00 140.46 De 7:00 a 8:00 142.08 De 8:00 a 9:00 128.54 De 9:00 a 10:00 92.93 De 10:00 a 11:00 74.34 De 11:00 a 12:00 70.75 De 12:00 a 13:00 70.0 De 13:00 a 14:00 71.75 De 14:00 a 15:00 73.79 De 15:00 a 16:00 74.66 De 16:00 a 17:00 77.17 De 17:00 a 18:00 80.06 De 18:00 a 19:00 93.42 De 19:00 a 20:00 114.98 De 20:00 a 21:00 134.59 De 21:00 a 22:00 154.93 De 22:00 a 23:00 164.56 De 23:00 a 24:00 148.18

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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