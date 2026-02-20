La demanda de energía en España del sábado registró la cifra de 12.787.248 MWh con respecto a los 12.680.803 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 28.55 euros a 29.21 euros el MWh. Para el sábado, 21 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 102,16 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: