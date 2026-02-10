En España, el precio medio de la luz para el miércoles, 11 de febrero de 2026 será de 4.23 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.000 % respecto al valor de ayer que fue de 4.7 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 35 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en -0,42 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: