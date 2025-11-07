En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en España es de 2,64 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,06%.

La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -9.33% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento a lo largo del último año, se destaca un crecimiento del 18.59%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ripple ha logrado mantener una tendencia positiva en su valor a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 90.05%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 81.27%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.