En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,28 euros. El valor de apertura refleja una variación del -498,8553 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia esta criptomoneda.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -11.66%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -10.98%, indicando que, a pesar de algunos altibajos, la rentabilidad general ha sido desfavorable. Estos datos sugieren que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones del mercado antes de tomar decisiones.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 44.64%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.