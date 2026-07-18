En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 18 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,24 euros, cifra que refleja una variación del -0,17% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos tres días. Este crecimiento constante sugiere un aumento en la confianza del mercado por parte de los inversores.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) avanzó 2.37%, mostrando un leve repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación de -52.95%, lo que indica una evolución negativa y una rentabilidad desfavorable para posiciones mantenidas a largo plazo. En conjunto, estos datos subrayan la volatilidad del activo: un impulso reciente que no compensa la fuerte corrección anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 31.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.