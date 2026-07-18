En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 18 de julio de 2026 en España es de 2.108,16 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,06%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que la demanda y el interés en Ethereum están en aumento.

La cotización de Ethereum muestra un desempeño mixto: en la última semana avanzó 4.24%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló una caída de 46.42%, reflejando una rentabilidad negativa en el periodo anual y evidenciando la volatilidad del activo. En conjunto, pese al impulso reciente, el balance interanual sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana es del 47.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.27%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.