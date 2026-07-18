En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 18 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 52,72 euros. El valor de apertura refleja una variación del -0,12218687 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría atraer a más inversores en el corto plazo.

Litecoin presenta una evolución mixta: en la última semana subió 6.3%, mostrando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación de -57.08%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa para quienes mantuvieron la inversión. Este contraste sugiere que, pese al impulso reciente, la tendencia de fondo continúa débil y la recuperación no compensa las pérdidas acumuladas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin ha sido del 28.53%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.04%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.