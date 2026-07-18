En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este sábado, 18 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 250,28 euros, cifra que refleja una variación del -0,47% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos 7 días. Esta tendencia sugiere que hay una disminución en el valor comparativo de ambos activos.

Un análisis más profundo revela que factores del mercado y la volatilidad pueden estar influyendo en esta caída del precio.

Bitcoin Cash ha mostrado una evolución claramente bajista: en la última semana su cotización cayó un -7.1% y en el último año acumula un descenso del -56.37%. Esta trayectoria implica una rentabilidad negativa en ambos plazos, evidenciando presión vendedora y un deterioro significativo del valor para quienes mantuvieron la posición durante estos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 28.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.