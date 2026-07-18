En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 18 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 73.349,56 euros, cifra que refleja una variación del 0,3% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva recientemente, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que ambos activos están ganando valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo un aumento en la inversión y la confianza del mercado.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 3.34%, mostrando un impulso de corto plazo; no obstante, en el cómputo de 12 meses acumula una variación de -38.02%, lo que se traduce en rentabilidad negativa anual y refleja alta volatilidad. Así, el repunte reciente aún no compensa las caídas del último año, manteniendo un balance desfavorable en términos interanuales.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 31.70%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.67%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.