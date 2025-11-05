En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 5 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,61 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,68% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -9.94% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un aumento del 13.32% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ripple ha logrado mantener una tendencia positiva en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 64.81%, lo que es menor que la volatilidad anual del 81.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.