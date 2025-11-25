En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este martes, 25 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,53 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,05% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la demanda por Ripple ha aumentado, reflejando un interés creciente en el mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Ripple ha experimentado un cambio positivo del 9.87%, lo que sugiere un aumento en el interés y la demanda por parte de los inversores. Sin embargo, al observar su variación en el último año, que ha sido del 1.49%, se puede inferir que, a pesar de la reciente volatilidad, su rentabilidad a largo plazo ha sido relativamente estable. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y estabilidad a largo plazo puede atraer tanto a traders como a inversores que buscan diversificar su portafolio en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 74.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 82.37%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.