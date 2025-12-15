En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 15 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,24 euros, cifra que refleja una variación del -3,52% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -5.63% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 7.56%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una tendencia positiva en su valor a largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 22.95%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 80.37%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.