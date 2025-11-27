En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 27 de noviembre de 2025 en España es de 2,57 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,24%.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la demanda por Ripple ha aumentado, reflejando un interés creciente en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución interesante en su cotización, con un notable aumento del 14.07% en la última semana, lo que sugiere un repunte en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -3.41%, lo que indica que, a pesar de su reciente crecimiento, la criptomoneda ha enfrentado desafíos a lo largo del tiempo. Esta dualidad en su rentabilidad refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 54.58%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.