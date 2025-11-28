En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 97,81 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,69% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores.

Este crecimiento sugiere un interés creciente en el Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y, por ende, su precio en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.36% en la última semana, lo que sugiere un ligero repunte en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido del -0.93%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad general de Litecoin ha sido negativa en el periodo anual. Esto refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis más profundo para evaluar su futuro.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 31.57%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.86%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.