La cotización del Litecoin este viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 96,65 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,03% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por la criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están confiando en el crecimiento del Litecoin, lo que podría atraer más capital al mercado.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una notable caída del -13.33% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, la variación ha sido más moderada, con un descenso del -2.52%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una relativa estabilidad en su valor a largo plazo, lo que puede ser un indicativo de su rentabilidad en un contexto más amplio.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 60.97%, es menor que la volatilidad anual del 72.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.