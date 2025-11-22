En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 94,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del -635,8365 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento.

Esta tendencia sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin si se mantiene el impulso actual.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -10.8% en la última semana, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -4.65%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, su rendimiento anual no ha sido drásticamente negativo. Esto sugiere que Litecoin ha mantenido una cierta estabilidad en un contexto de mercado volátil.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 59.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.85%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.